HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eşini tüfekle öldürdü: Cinayeti sosyal medyadan bu satırlarla itiraf etti! "Cinayet işledim, sebebi..."

Bolu'da Engin B. ile eşi Hilal B. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma başlamış, tartışma sonrası gözü dönmüş eş Hilal B.'yi tüfekle vurarak katletmişti. Cani eş Engin B. işlediği cinayeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla itiraf etti. Jandarma ekiplerine teslim olan Engin B. ve Hilal B.'nin 3 çocuğu devlet korumasına alındı.

Eşini tüfekle öldürdü: Cinayeti sosyal medyadan bu satırlarla itiraf etti! "Cinayet işledim, sebebi..."

Korkunç olay, Taşkesti Beldesi Karamurat köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Engin B., evde eşi Hilal B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini tüfekle öldürdü: Cinayeti sosyal medyadan bu satırlarla itiraf etti! "Cinayet işledim, sebebi..." 1

SOSYAL MEDYADAN İTİRAF

Öte yandan, zanlı Engin B.'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi.

Eşini tüfekle öldürdü: Cinayeti sosyal medyadan bu satırlarla itiraf etti! "Cinayet işledim, sebebi..." 2

Engin B.'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü.

Eşini tüfekle öldürdü: Cinayeti sosyal medyadan bu satırlarla itiraf etti! "Cinayet işledim, sebebi..." 3

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Eşini tüfekle öldürdü: Cinayeti sosyal medyadan bu satırlarla itiraf etti! "Cinayet işledim, sebebi..." 4

Kaynak: İHAKaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Donald Trump'tan adaylık açıklamasıDonald Trump'tan adaylık açıklaması
Antalya Havalimanı’nda zimmet ve kaçakçılık suçundan gözaltına alınan 10 memurdan 5’i tutuklandıAntalya Havalimanı’nda zimmet ve kaçakçılık suçundan gözaltına alınan 10 memurdan 5’i tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.