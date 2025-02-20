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  4. Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Elinden kurtulup kanlar içinde cama çıktı! O anlar ise görüntülendi...

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Elinden kurtulup kanlar içinde cama çıktı! O anlar ise görüntülendi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.02.2025 19:17
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Ankara'da 24 yaşındaki A.E, 21 yaşındaki eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini evlerinde bıçakladı. Yaralanan kadın yardım istemek için cama çıktı. O anlar ise görüntülendi.

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Elinden kurtulup kanlar içinde cama çıktı! O anlar ise görüntülendi...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde A.E. (24), tartıştığı eşi G.N.E. (21) ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı kadının pencereye çıkarak yardım istemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası kaçıp, kendisini de yaralayan şüpheli yakalandı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında çiftin oturduğu Satıkadın Mahallesindeki evde meydana geldi. A.E., bilinmeyen nedenle eşi G.N.E. ile tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı. Yaralı kadın olay sonrası pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, pencerede 'yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

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KENDİSİNİ DE YARALADI

Olayın ardından kaçan A.E., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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