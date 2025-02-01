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  4. Esir takasında dördüncü tur: Hamas 2 İsrailliyi bıraktı! İsrail'den beklenmedik hamle geldi

Esir takasında dördüncü tur: Hamas 2 İsrailliyi bıraktı! İsrail'den beklenmedik hamle geldi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.02.2025 11:04
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İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında dördüncü tur başladı. Hamas bu sabah saatleri itibarıyla Kızılhaç'a 2 sivil İsrailli rehineyi teslim etti. Gün içerisinde Hamas'ın 1 İsrailli rehineyi daha bırakması planlanırken, İsrail ise 183 Filistinliyi bugün serbest bırakacak. Gelen son dakika bilgilerine göre İsrail, bugün serbest bırakacağı mahkum sayısını iki katına çıkardı.

Esir takasında dördüncü tur: Hamas 2 İsrailliyi bıraktı! İsrail'den beklenmedik hamle geldi

Gazze Şeridi'ndeki İsrail zulmü alınan esir takası kararı sonrası bir nebze yumuşadı. Bugün esir takasında dördüncü tur gerçekleştiriliyor. Han Yunus'ta gerçekleştirilen esir takasından ilk görüntüler gelmeye başladı.

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İSRAİL SALIVERECEĞİ MAHKUM SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDI

İlk bilgilere göre 3 sivil rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum bırakılacaktı. Ancak İsrail salıvereceği mahkum sayısını 2 katına çıkardı. Aslında anlaşma kapsamında her bir sivil İsrailli rehine için 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri için de 50 Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyordu.

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FİLİSTİNLİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hamas, serbest bırakılması planlanan 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı. Bunlardan 7'sinin Filistin dışına gönderileceği bildirildi.

Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin bilgisi de İsrail tarafına iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

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33 İSRAİLLİ, BİN 900 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Esir takasının ilk 3 turunda 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşurken, Hamas'ın elindeki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve bin 900'ün üzerinde Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

Kaynak: NTV

Anahtar Kelimeler:
İsrail rehine Gazze Hamas
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