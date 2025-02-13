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Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini ateşe verdi

13.02.2025 14:35
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Aksaray'da eşiyle tartışan bir adam, eşinin kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenince öfkeden deliye döndü. Kayınvalidesinin evine giden gözü dönmüş adam daireyi ateşe verdi.

Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini ateşe verdi

Olay, Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Çift arasındaki tartışma yaşanacak olayın fitilini ateşledi.

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DAİREYİ ATEŞE VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.’nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı.

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Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Acil Afet Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri kaçan şahsın peşine düştü.

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Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aksaray tartışma
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