Eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

Eski MÜSİAD Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı. İşlemin, mali suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

T24’ün haberine göre; operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapıldığı belirtildi. Gözaltı işleminin ardından Bayramoğlu'nun özel bir ekip eşliğinde İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İddialara göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ocak ayında Bayramoğlu hakkında "foreks piyasalarını domine ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. SPK tarafından yapılan suç duyurusunda Bayramoğlu'na, "Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" suçlaması yöneltilmişti.

Soruşturmanın bu başvuru doğrultusunda derinleştirildiği ifade edildi.

Yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, sürecin çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.