Eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

Eski MÜSİAD Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da mali suçlar kapsamında gözaltına alındı. SPK, Ocak ayında Bayramoğlu hakkında "foreks piyasalarını domine ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Şevket Taner Şahin

Eski MÜSİAD Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı. İşlemin, mali suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

T24’ün haberine göre; operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapıldığı belirtildi. Gözaltı işleminin ardından Bayramoğlu'nun özel bir ekip eşliğinde İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İddialara göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ocak ayında Bayramoğlu hakkında "foreks piyasalarını domine ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. SPK tarafından yapılan suç duyurusunda Bayramoğlu'na, "Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" suçlaması yöneltilmişti.

Soruşturmanın bu başvuru doğrultusunda derinleştirildiği ifade edildi.

Yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, sürecin çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel hakkında suç duyurusuBakan Gürlek'ten CHP lideri Özel hakkında suç duyurusu
İçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladıİçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Milletvekili SPK ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

