Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık'ın paylaşımına yanıt! MHP'li İzzet Ulvi Yönter: "Biz de seni not ettik"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınarak bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

Geçtiğimiz gün İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında ihraç talebinde bulunulmuştu. Kocabıyık bugün de yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.

"MHP VE BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ"

Kocabıyık şunları ifade etti:

"Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor. Bu anayasa dışı bir devlet düzenine geçtiğimizi gösteriyor. Utançla izlediğimiz gelişmelerin tek sorumlusu MHP ve Devlet Bahçeli’dir. Tarih Devlet Bahçeli’yi, mafya liderlerini hapisten çıkaran, seçilmiş İstanbul belediye başkanının hapsedilmesine neden olan kişi olarak şimdiden not etmiştir."

Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor. Bu anayasa dışı bir devlet düzenine geçtiğimizi gösteriyor. Utançla izlediğimiz gelişmelerin tek sorumlusu MHP ve Devlet Bahçeli’dir.

Tarih Devlet Bahçeli’yi, mafya liderlerini hapisten çıkaran, seçilmiş… — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) March 23, 2025

"BİZ DE SENİ NOT ETTİK"

Bu paylaşım sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter şunları ifade etti:

"Yalan ve iftira zulümdür…Bu zulme Bay Kocabıyık olur demiş, ortak olmuştur…Söz konusu iddiaların ispatı acilen lazımdır. Aksi halde müfterilik ve müptezellik muhatap Koacabıyık’ın yakasına, hatta alnına yapışacaktır. Anlaşılan husumet sürekli renk değiştirmektedir. Tıpkı bukalemun gibi…Biz de seni not ettik Bay Kocabıyık…"