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Eski AK Partili vekil kaza yaptı

Eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli, eşi ile Afyonkarahisar'da geçirdiği kazadas yaralandı.

Eski AK Partili vekil kaza yaptı

Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuz Denizli (61) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Deniz ve eşi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili ak parti kaza
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