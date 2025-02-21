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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.02.2025 14:37
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!

Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mahruki'nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

NASUH MAHRUKİ NE DEMİŞTİ?

Mahruki, 12 Kasım 2024'te X hesabından YSK'ye yönelik paylaşımında, "Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur" ifadelerine yer vermişti.

Mahruki, aynı gün evine polis baskını yapıldığını ve gözaltı girişimini de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Ceza Nasuh Mahruki akut hapis
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