Eski Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano son yolculuğuna uğurlandı

Arnavutluk'ta tedavi gördüğü hastanede 31 Ekim'de hayatını kaybeden eski Başbakan Fatos Nano'nun cenazesi, bugün başkent Tiran'da düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Eski Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir akciğer rahatsızlığı yaşayan ve 73 yaşında vefat eden Nano için Tiran'daki Kongre Sarayı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleshi, Başbakan Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya'dan üst düzey yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Törende, Nano'nun aile üyelerinin yanı sıra başbakan Rama konuşma yaptı.

Saygı duruşunun ardından Nano'nun naaşı vatandaşların katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Arnavutluk Bakanlar Kurulu, 2 Kasım'ı ülkede birkaç kez başbakanlık yapan Nano anısına ulusal yas günü ilan etmişti.

1991-2005 yıllarında Arnavutluk Sosyalist Parti Genel Başkanlığı yapan Nano, 1991, 1997-1998 ve 2002-2005 yılları olmak üzere 3 dönem Arnavutluk Başbakanlığı görevini yürütmüştü.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

