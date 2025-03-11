Eski başbakan ve ailesine soğuk duş! Bangladeş bu olayı konuşuyor: 124 banka hesabı donduruldu

Bangladeş'te bir mahkemenin, eski başbakan Şeyh Hasina Vecid ve ailesine ait 124 banka hesabının dondurulmasına karar verdiği bildirildi.
Dakka Kıdemli Özel Yetkili Yargıcı Zakir Hossain Galib, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) tarafından gelen dilekçe üzerine davayı sonuca bağladı. Galib, eski Başbakan Hasina, oğlu Sajeeb Wazed Joy, kızı Saima Wazed ve kız kardeşi Şeyh Rehana'ya ait 124 banka hesabının dondurulmasına hükmetti. Ayrıca, karar kapsamında aileye ait yaklaşık 8 dönümlük arazi ve 8 daireyi içeren mal varlıkları da donduruldu.
Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus'un basın sözcüsü Shafiqul Alam, Hasina ve ailesinin ABD, İngiltere, Malezya, Singapur, Hong Kong ve Cayman Adaları'nda da mal varlıklarının olduğunu açıkladı.
Alam, Malezya'daki bir bankada Rusya bağlantılı yasa dışı fon tespit edildiğini de belirtti.
Ruppur Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan davanın sonucunda, Hasina ve ailesinin ülkeden çıkışına da yasak getirildi.
(DHA)
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