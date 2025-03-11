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Eski başbakan ve ailesine soğuk duş! Bangladeş bu olayı konuşuyor: 124 banka hesabı donduruldu

11.03.2025 16:49
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Bangladeş'te mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve ailesine ait 124 banka hesabının dondurulmasına karar verdi.

Eski başbakan ve ailesine soğuk duş! Bangladeş bu olayı konuşuyor: 124 banka hesabı donduruldu

Bangladeş'te bir mahkemenin, eski başbakan Şeyh Hasina Vecid ve ailesine ait 124 banka hesabının dondurulmasına karar verdiği bildirildi.

Dakka Kıdemli Özel Yetkili Yargıcı Zakir Hossain Galib, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) tarafından gelen dilekçe üzerine davayı sonuca bağladı. Galib, eski Başbakan Hasina, oğlu Sajeeb Wazed Joy, kızı Saima Wazed ve kız kardeşi Şeyh Rehana'ya ait 124 banka hesabının dondurulmasına hükmetti. Ayrıca, karar kapsamında aileye ait yaklaşık 8 dönümlük arazi ve 8 daireyi içeren mal varlıkları da donduruldu.

BİRÇOK ÜLKEDE MAL VARLIKLARI VARDI

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus'un basın sözcüsü Shafiqul Alam, Hasina ve ailesinin ABD, İngiltere, Malezya, Singapur, Hong Kong ve Cayman Adaları'nda da mal varlıklarının olduğunu açıkladı.

"RUSYA BAĞLANTILI YASA DIŞI FON TESPİT EDİLDİ"

Alam, Malezya'daki bir bankada Rusya bağlantılı yasa dışı fon tespit edildiğini de belirtti.

ÜLKEDEN ÇIKAMAYACAKLAR

Ruppur Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan davanın sonucunda, Hasina ve ailesinin ülkeden çıkışına da yasak getirildi.

11 Mart 2025
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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş
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