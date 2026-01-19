Eski başhekim sağlıklı yaşamın 4 altın kuralını açıkladı

Eskişehir eski Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hüseyin Seçkin "Sağlıklı Yaşam" konulu bir konferans verdi.

Dernek binasında gerçekleşen etkinlikte Seçkin; beslenme, uyku, spor ve stres yönetiminin sağlık üzerindeki hayati etkilerini anlattı.

"SAĞLIK DÖRT TEMEL AYAK ÜZERİNE İNŞA EDİLMELİ"

Sağlıklı yaşamın tesadüf olmadığını ifade eden Opr. Dr. Hüseyin Seçkin, "Konferansta üzerinde durduğumuz ‘Sağlıklı Yaşam’ın dört ayağı; beslenme, uyku, spor ve stres yönetimidir. Sağlık, bu dört temel ayağın üzerine inşa edilmelidir. Eğer bunlardan bir veya birkaçı sorunlu ise, biliniz ki sağlığınızda da sorun vardır. Genel hatlarıyla beslenmede vücut için gerekli protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineraller alınmalıdır. Mevsim sebze ve meyveleri, özellikle koyu renkli olanlar, baklagiller, fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler, tohumlar, ısıl işlem görmemiş yağlar, özellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, çayırda otlanmış ineklerden elde edilmiş tereyağı ve yeterince baharat tüketilmelidir" dedi.

UYKU SAATİ ÇOK ÖNEMLİ

Uykunun sadece bir dinlenme süreci olmadığını vurgulayan Seçkin, genetik koda uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Derin uykuda vücutta özellikle gece bir ila üç saatleri arasında, melatonin ve büyüme hormonlarının yüksek düzeyde salınımı, hasar görmüş hücrelerin tamiri, vücutta birikmiş zararlı atıkların temizlenmesi, adeta vücudun kendisini resetlemesi söz konusudur. Mümkünse yatağa saat 22.00’de girilmesi, sabah gün doğumu ile de kalkılması doğrudur. Çünkü genetik kodumuza uygun olan budur."

"ZİHİN EĞİTİMİ ŞART"

Modern çağın en büyük sorununun stres yönetimi olduğunu kaydeden Opr. Dr. Seçkin, zihnin beden üzerindeki kontrolünün önemine dikkat çekti.

Seçkin, "Stres yönetimi, belki de günümüzde en zor baş edebildiğimiz durumdur. Bunun için kişiler, kültür ve inançlarına göre kendilerini rahatlatabilirler. Samimi yapılan bir dua, olanı kabul, meditasyon, nefes egzersizleri gibi eylemler sorunu çözebilir. Zihin bedeni yönetir duruma gelinmelidir. Günümüzde maalesef ki bedenlerimiz, zihnimizi yönetir durumdadır. Bence sağlıktaki sorunların ana kaynağı budur. Her başarıda olduğu gibi sağlıklı yaşam için de zihin eğitimi şarttır. Eğitilmiş zihinler doğruyu bulacak ve uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

