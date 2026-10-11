Eski başkanın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü öldü

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki eski Armutalan Belediye Başkanı İsmet Çakıroğlu’nun kullandığı kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Edison Özdemir (59) hayatını kaybetti, Çakıroğlu ise gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Datça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Çakıroğlu yönetimindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle Edison Özdemir idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü kamyonetin altında kaldı. Kazada 59 yaşındaki Edison Özdemir, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü İsmet Çakıroğlu’nun önceki dönem Armutalan Belediye Başkanlığı görevini yaptığı öğrenilirken, kazanıon ardından Çakıroğlu gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır