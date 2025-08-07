Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, asansörün halatının kopmasıyla kabinle 3’üncü kattan zemine düşen eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç yaşamını yitirdi, kızı Fatma C. ağır yaralandı.

HALAT KOPTU! ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI

Olay, akşam saatlerinde Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C., 3’üncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi. Kabine binen baba ve kızı, bir süre sonra halatın kopması 3’üncü kattan zemine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba- kız, sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Gençağa Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma C.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gençağa Koç'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)