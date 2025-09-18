HABER

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kanser teşhisi konuldu

Ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya erken evre cilt kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kanser teşhisi konuldu

Darbe girişimi planlamak suçundan hapis cezasına çarptırılan ve şu anda ev hapsinde bulunan Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, sağlık sorunları nedeniyle başkent Brazilya’daki özel bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Bolsonaro’nun doktoru Claudio Birolini tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Bolsonaro’da kalıcı anemi ile erken evre cilt kanseri tespit edildiği bildirildi.

Birolini, Bolsonaro’nun bir günlük tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun bundan sonraki süreçte doktorlar tarafından düzenli olarak takip edileceğini kaydetti.

Bolsonaro, 11 Eylül’de Yüksek Mahkeme tarafından, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra ‘demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak’ suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Brezilya
