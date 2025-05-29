Eski eşinin evine gitti: Tartışınca evi yaktı! Ortalığı ateşe verip polis merkezine gitti

Olay, saat 13.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1676 Sokak’taki 2 katlı bir müstakil evin ikinci katında meydana geldi.

Osman A. konuşmak için yaklaşık 3 ay önce boşandığı S.T.’nin yaşadığı eve gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından S.T. evden ayrıldı. Osman A. ise evi ateşe verdi.

OLAYIN HEMEN ARDINDAN TESLİM OLDU

Daha sonra Osman A., Yunus Emre Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)