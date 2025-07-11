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Eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı! Olay anı kamerada

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Dehşet olay Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre, 34 yaşındaki Bülent B. eski eşi ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın yapan Taner A. ile sokakta karşılaştı. Sinirlerine hakim olamayan Bülent B, bıçakla Taner A.'ya saldırmaya başladı. O esnada kavgayı ayrımak için uğraşan bir kişi de yaralanırken, bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kağıthane'de, iddiaya göre 34 yaşındaki Bülent B. sokakta karşılaştığı, eski eşi ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın yapan Taner A.'ya bıçakla saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KAĞITHANE'DE DEHŞET!

Eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı! Olay anı kamerada 1

Korkunç olay, 8 Temmuz Salı günü Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bülent B., eski eşinin sosyal medyadan birlikte canlı yayın yaptığı arkadaşı Taner A. ile sokakta karşılaştı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİ YARALANDI

Eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı! Olay anı kamerada 2

Bülent B., bıçakla Taner A.'nın üzerine yürüyerek kavga etti. Çevredekiler bu sırada tarafların arasına girmeye çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.

Eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı! Olay anı kamerada 3

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Bülent B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı! Olay anı kamerada 4

Öte yandan kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Bülent B.'nin, masada oturan Taner A.'yı gördükten sonra saldırdığı ve çevredekilerin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane saldırı
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