Eski futbolcunun oğlu öldürüldü! Antalya'da gece yarısı korkunç olay: "Bizi içeri almadı"

Antalya'da restoran işleten, eski futbolcunun oğlu Haluk Altın (45) gece yarısından sonra öldürüldü. Saldırganın ifadesi 'pes' dedirtti.

Eski futbolcunun oğlu öldürüldü! Antalya'da gece yarısı korkunç olay: "Bizi içeri almadı"

Antalya'da restoran işleten Haluk Altın (45), saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı arkadaşı C. B. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Altın'ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

SAAT GEÇ DİYE İÇERİ ALINMADI

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki bir restoranın önünde meydana geldi. C.B. kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi.

Altın, C.B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası C.B. ve kız arkadaşı ayrıldı.

ÖNCE AYRILIP SONRA GERİ DÖNDÜ

Bir süre sonra geri dönen C. B., tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SALDIRGANIN İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

C. B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde C. B.’nin, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

BABASI TRABZONSPOR FORMASI GİYİYORDU

Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

