HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.02.2025 20:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, dün yapılan AK Parti kongresinin ardından eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sert sözlerle seslendi. Ahmet Zeki Üçok, "Meral hanım, Sizin gibi siyasi tecrübesi olan birisinden beklenmeyecek bir şekilde, bütün tercihleriniz sayın Erdoğan ve AK Partiye yarıyor." ifadelerini kullandı.

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

AK Parti Kongresi'nde İYİ Parti’den istifa edip partiye geçen isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

Eski İYİ Partili vekiller Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu'nun rozetlerini de AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Ensarioğlu, vatan hainliğinden idam edilen Şeyh Said hakkındaki sözleri nedeniyle partisinden istifa etmişti. Ensarioğlu da en büyük tepkiyi Kürşad Zorlu'ya göstermişti. Zorlu ve Ensarioğlu, aylar sonra AK Parti'de buluştu.

Ensarioğlu'nun açıklamalarına dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok tepki göstermiş, "Fetva yayınlarını kutsayanlarla aynı partide olmak istemiyorum" demişti.

gfgdfgf

AKŞENER GÖREVDEN ALDI

Üçok, açıklamasının ardından İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, tarafından görevden alındı.

Üçok, Ensarioğlu'nun da AK Parti'ye geçişinin ardından Meral Akşener hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı.

fdggfdfdfgdgf

"TÜM TERCİHLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YARIYOR"

Üçok, Akşener'in tüm tercihlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaradığını söyledi.

Üçok şöyle konuştu:

"Sayın Meral Akşener, Bugün AK Partiye geçen ve vatan haini Şeyh Said ile barışmamız lazım diye açıklamalarda bulunan İYİ Parti eski milletvekili Salim Ensarioğlu hakkında aşağıdaki twitti yazarak, bu kişi ile aynı partide yer almak istemiyorum dediğim için beni İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden almıştınız. Meral hanım, Sizin gibi siyasi tecrübesi olan birisinden beklenmeyecek bir şekilde, bütün tercihleriniz sayın Erdoğan ve AK Partiye yarıyor. Seçtiğiniz milletvekilleri, birer birer kayıp gidiyorlar. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu karanlık günler için en az sayın Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz."

Üçok, Aralık 2024'te İYİ Parti'den istifa etmişti.

Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecekTrump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek
Akıllara Timur Cihantimur geldi! UTV'yi tamir ederken hayatını kaybetti, sürücü kaçtıAkıllara Timur Cihantimur geldi! UTV'yi tamir ederken hayatını kaybetti, sürücü kaçtı
Anahtar Kelimeler:
sert sözler Meral Akşener İYİ Parti cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Derbide gol geldi, hakem 'iptal' dedi! İşte o pozisyon...

Derbide gol geldi, hakem 'iptal' dedi! İşte o pozisyon...

Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...

Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya o tarihte zam geliyor

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya o tarihte zam geliyor

Yangında hayatını kaybetmişti! İddialar gündem olmuştu, beklenen rapor geldi

Yangında hayatını kaybetmişti! İddialar gündem olmuştu, beklenen rapor geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası AB mesajı: "Avrupa'yı içine düştüğü durumdan sadece Türkiye kurtarabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası AB mesajı: "Avrupa'yı içine düştüğü durumdan sadece Türkiye kurtarabilir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.