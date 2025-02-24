Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

AK Parti Kongresi'nde İYİ Parti’den istifa edip partiye geçen isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

Eski İYİ Partili vekiller Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu'nun rozetlerini de AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Ensarioğlu, vatan hainliğinden idam edilen Şeyh Said hakkındaki sözleri nedeniyle partisinden istifa etmişti. Ensarioğlu da en büyük tepkiyi Kürşad Zorlu'ya göstermişti. Zorlu ve Ensarioğlu, aylar sonra AK Parti'de buluştu.

Ensarioğlu'nun açıklamalarına dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok tepki göstermiş, "Fetva yayınlarını kutsayanlarla aynı partide olmak istemiyorum" demişti.

AKŞENER GÖREVDEN ALDI

Üçok, açıklamasının ardından İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, tarafından görevden alındı.

Üçok, Ensarioğlu'nun da AK Parti'ye geçişinin ardından Meral Akşener hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı.

"TÜM TERCİHLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YARIYOR"

Üçok, Akşener'in tüm tercihlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaradığını söyledi.

Üçok şöyle konuştu:

"Sayın Meral Akşener, Bugün AK Partiye geçen ve vatan haini Şeyh Said ile barışmamız lazım diye açıklamalarda bulunan İYİ Parti eski milletvekili Salim Ensarioğlu hakkında aşağıdaki twitti yazarak, bu kişi ile aynı partide yer almak istemiyorum dediğim için beni İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden almıştınız. Meral hanım, Sizin gibi siyasi tecrübesi olan birisinden beklenmeyecek bir şekilde, bütün tercihleriniz sayın Erdoğan ve AK Partiye yarıyor. Seçtiğiniz milletvekilleri, birer birer kayıp gidiyorlar. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu karanlık günler için en az sayın Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz."

Üçok, Aralık 2024'te İYİ Parti'den istifa etmişti.