Eski kiracı dehşete düşürdü! Banyoda pusu kurdu: Ev sahibine gizlice saklanıp bıçakla saldırdı!

İstanbul Esenyurt’ta evini tahliye ettikten üç gün sonra geri dönen eski kiracı, banyoya saklanarak ev sahibine pusu kurdu. Bıçakla saldırıya uğrayan ev sahibi, bıçağın kırılmasıyla ölümden kıl payı kurtuldu.

3 YILDIR KİRACIYDI

Olay, Esenyurt’ta T. A.’ya ait bir apartman dairesinde meydana geldi. Üç yıl boyunca üst katı kiralayan yabancı uyruklu kiracı, evi gizlice boşalttıktan sonra telefonlara cevap vermedi. Atalay, dairedeki su sızıntısını kontrol etmek için eve gittiğinde açık kapıdan içeri girdi. Ancak onu bekleyen korkunç bir tuzaktan habersizdi.

BANYODA PUSU KURDU

Ekol'ün haberine göre, Banyoya saklanan eski kiracı, ev sahibinin içeri girmesiyle birlikte elindeki bıçakla saldırıya geçti. Saldırgan, Atalay’ı sırtından ve yüzünden bıçakladı. Şans eseri bıçağın kırılması, ev sahibinin hayatını kurtardı.

"BANA VURULAN DARBELERİN HEPSİ ÖLDÜRMEYE YÖNELİKTİ"

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tayfun Atalay, yaşadığı korku dolu anları anlattı: “Banyoya saklanmış. Arkamdan geldi, bıçakla saldırdı. Dirseğimde bıçak kırıldı. Eğer bıçak kırılmasaydı şu an muhtemelen hayatta olmazdım. Bana vurulan darbelerin hepsi öldürmeye yönelikti.”

"PLANLI BİR SALDIRIYDI”

Atalay, evinde birçok eşyaya da zarar verildiğini belirterek, “Tuvalet, mutfak, balkon ve kombi kısmında mala zarar vardı. Bu yüzden çıkmasını istedim. Planlı bir saldırıydı” dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının birçok suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

“EV SAHİPLERİ ARAŞTIRMA YAPMALI”

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat İbrahim Güllü, benzer durumların yaşanmaması için ev sahiplerine uyarıda bulundu: “Ev sahipleri kiralama öncesinde yalnızca kimlik bilgilerini değil, kiracının sabıka kaydı olup olmadığını da kontrol etmeli. Bu tür olaylar önceden alınacak tedbirlerle engellenebilir.”