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  4. Eski kız arkadaşını av tüfeği ile öldürdü! Kendisi de darp edilip ağır yaralandı

Eski kız arkadaşını av tüfeği ile öldürdü! Kendisi de darp edilip ağır yaralandı

19.03.2025 00:58
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Karaman'da A.Y. (40), evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı (35) boynundan av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. (15) ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise A.Y.'yi darbedip, ağır yaraladı.

Eski kız arkadaşını av tüfeği ile öldürdü! Kendisi de darp edilip ağır yaralandı

Olay, saat 02.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi, Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. A.Y., eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ın evine geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.Y., tüfekle ateş edip Göktaş'ı boynundan vurdu. Göktaş kanlar içinde yığıldı. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. ve yeğenleri M.A.G. ve F.G., A.Y.’ye saldırıp, darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktaş ve A.Y., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başında kırıklar oluştuğu belirlenen A.Y.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, A.Y.'ye saldıran Göktaş'ın oğlu ve 2 yeğenini polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tartışma tüfek
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