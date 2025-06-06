HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.

Eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı

Sivas'ta eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde eski muhtar C.A, evinde kardeşleri A.A. ve O.A. ile arazi meselesi yüzünden tartıştı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHINI ATEŞLEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, kardeşleri A.A. ve O.A'ya silahla ateş açtı. O sırada kurşunlardan biri C.A'nın oğlu E.A'ya isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla vurulan O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, ayağından yaralanan kardeşi A.A. ile kalçasından yaralanan oğlu E.A, Yıldızeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A. jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldüOtomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü
Zelenskiy duyurdu! Saldırıda can kaybı arttıZelenskiy duyurdu! Saldırıda can kaybı arttı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

Güney Koreli yayıncıyı taciz eden 71 yaşındaki şüpheli yakalandı

Güney Koreli yayıncıyı taciz eden 71 yaşındaki şüpheli yakalandı

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Jose Mourinho ile ayrılık kararı her an duyurulabilir...

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Jose Mourinho ile ayrılık kararı her an duyurulabilir...

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! Gözaltılar var

Anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.