Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde 20 Nisan'da yaşanan olayda eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş ederek öldürdü. Korkunç cinayetin detayları belli oldu.

Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce otomobiliyle eve dönerken kaza yaptığı, eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kontrolünü yitirdiği otomobilinin dere yatağına uçtuğu, kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca yürüyerek eve gittiği, bu nedenle de ailesi ile arasının açık olduğu öğrenildi.

CAN IŞIKLAR'IN İFADESİ ORATAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Işıklar ifadesinde olay sırasında annesi ile tartıştığı, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Can Işıklar, çıkarıldığı hakimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevine gönderildi.

KARDEŞLERİYLE KAVGA ETMİŞ

Can Işıklar'ın kazadan sonra bir süredir evde kalmadığı, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.

Sesleri duyan anne Gülay Işıklar'ın uyandığı, oğlu ile 'Neden sabah 5'te eve geliyorsun?' diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır