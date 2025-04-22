HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski Meclis başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü. Katil zanlısı Can Işıklar'ın alkollü şekilde kaza yaptığı için ailesiyle arasının açık olduğu ve sabaha karşı eve geç geldiği için de annesiyle tartıştığı öğrenildi. Tutuklanan Işıklar, annesini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde 20 Nisan'da yaşanan olayda eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş ederek öldürdü. Korkunç cinayetin detayları belli oldu.

Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce otomobiliyle eve dönerken kaza yaptığı, eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kontrolünü yitirdiği otomobilinin dere yatağına uçtuğu, kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca yürüyerek eve gittiği, bu nedenle de ailesi ile arasının açık olduğu öğrenildi.

CAN IŞIKLAR'IN İFADESİ ORATAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Işıklar ifadesinde olay sırasında annesi ile tartıştığı, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Can Işıklar, çıkarıldığı hakimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevine gönderildi.

3
Can Işıklar'ın olay öncesi alkollü araç kullanırken eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kaza yaptığı daha sonra eve geldiği öğrenildi.

KARDEŞLERİYLE KAVGA ETMİŞ

Can Işıklar'ın kazadan sonra bir süredir evde kalmadığı, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.

2

Sesleri duyan anne Gülay Işıklar'ın uyandığı, oğlu ile 'Neden sabah 5'te eve geliyorsun?' diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!
AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem! AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!

Anahtar Kelimeler:
cinayet Milletvekili İzmir Foça anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başrol apar topar ayrıldı! Fenomen diziden final kararı

Başrol apar topar ayrıldı! Fenomen diziden final kararı

Aybüke Pusat kovulduğunu bakın nasıl öğrendi! TRT bu seçeneği sundu

Aybüke Pusat kovulduğunu bakın nasıl öğrendi! TRT bu seçeneği sundu

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Papa'nın ölüm nedeni belli oldu

Papa'nın ölüm nedeni belli oldu

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.