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Eski muhtarın evine silahlı saldırı düzenlendi: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde eski köy muhtarının evine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. gözaltına alındı. Şahsın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Eski muhtarın evine silahlı saldırı düzenlendi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Besni’ye bağlı Oyratlı köyünde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 20 yaşındaki A.Y. ile köyün eski muhtarı Halil Yıldırım arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.Y., yanında bulunan av tüfeğiyle eski muhtarın evine doğru ateş açtı.

EVİN BAHÇESİNDE SALDIRI

Açılan ateş sonucu evin bahçesinde bulunan Halil Yıldırım ve Mustafa Yıldırım yaralandı. Yaralanan Halil Yıldırım ve yanındaki akrabası Mustafa Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN A.Y. GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren A.Y. gözaltına alındı. Şahsın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Muhtar Adıyaman saldırı
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