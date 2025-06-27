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Eski nişanlısı tarafından öldürülen hamile kadının cenaze defnedildi

Sarıyer’de eski nişanlısı tarafından vurularak öldürülen hamile kadın toprağa verildi.

Eski nişanlısı tarafından öldürülen hamile kadının cenaze defnedildi

Sarıyer’de 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vurulmuştu.

Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirmişti. Ardından Budak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Cenaze Kâğıthane’de bulunan Yahya Kemal Camii’ne getirildi.

GENÇ KADININ YAKINLARI İSE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oya Budak’ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılındı. Genç kadının yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, yakınları tarafından baba evine helallik için götürüldükten sonra Sarıyer’de bulunan Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda defnedildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul cenaze
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