Eski Rockstar çalışanı: GTA 6 tekrar ertelenirse oyunun yarattığı heyecan tamamen "sönecek"

GTA 6'nın 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi beklenirken, GTA 5'te çalışan eski bir Rockstar Games animatörü, GTA 6'nın tekrar ertelenemeyeceğini, yeni bir gecikmenin heyecanın tamamen "sönmesine" neden olacağını öne sürdü.

Enes Çırtlık

GTA 6'nın üçüncü kez ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken, GTA 5 ve GTA Online'da animatör olarak çalışan eski Rockstar Games geliştiricisi Mike York, GTA 6'ya ilişkin son haberler hakkında konuştu.

"YENİ ERTELEME HEYECANI SÖNDÜRÜR" TAHMİNİ

Eski Rockstar geliştiricisi, GTA 6'nın Kasım 2026 tarihinde çıkacağını ve yeni bir ertelemenin sonuçlarının oldukça ağır olacağını düşünüyor. The Gamer'da yer alan habere göre; York, GTA 6'nın tekrar ertelenmesi halinde, insanların "muhtemelen oyunun çıkışını daha da az umursayacağını" ve heyecanın "tamamen söneceğini" tahmin ediyor.

Bu kulağa biraz aşırı gelse de York, ikinci fragmandan bu yana "hiçbir haber" ve "konuşacak hiçbir şey" olmadığı için heyecanın zaten tuhaf bir noktada olduğuna dikkat çekiyor. Genel olarak York, hayranların GTA 6'nın çıkış tarihini beklemekten çoktan tükendiğini; 2026 sonrasına kadar beklemek zorunda kalırsak bu durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyor:

"GTA 6 için zaten o kadar uzun süredir bekliyoruz ki, bir erteleme daha olursa insanlar muhtemelen oyunun çıkışını daha da az umursayacaklar."

Grand Theft Auto 6 (GTA 6), oyun dünyasının en çok beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Rockstar Games'in geliştirdiği ve yayınlayacağı oyunun son ertelemelerle beraber 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

