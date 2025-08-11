HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Hikmet Çetin ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Şıvgın'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, serbest avukatlık ve ticaretle uğraştı.

17,18 ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren Şıvgın, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da Vali Soytürk, içme suyu kaynaklarında incelemelerde bulunduTekirdağ’da Vali Soytürk, içme suyu kaynaklarında incelemelerde bulundu
Diyarbakır’da kahvehanede elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldüDiyarbakır’da kahvehanede elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Bakan cenaze töreni tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Mersin'de feci kaza kamerada: 2 kardeşten biri öldü!

Mersin'de feci kaza kamerada: 2 kardeşten biri öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.