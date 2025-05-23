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Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital'ın adı 'Yenidoğan çetesi' skandalıyla anılmıştı. Hastanenin faaliyetleri durdurularak TMSF'ye devredilmişti. Adı skandallara karışan hastane satışa çıkartıldı. İşte bedeli...

Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme
Cansu Akalp

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 'Yenidoğan çetesi' davasına konu hastanelerden biri olan Özel Avcılar Hospital, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

KAYYUM ATANMIŞ, HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olan hastaneye ortaya çıkan skandalların ardından kayyum atanmış ve hastanenin faaliyetleri askıya alınmıştı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne ait varlıklardan oluşturulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı. Hastanenin satışı için 768,1 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihalenin 2 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Hastanenin satın alma sürecine katılacak taraflar, ihale için 1 Temmuz'a kadar teklif sunabilecek.

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Mehmet Müezzinoğlu hastane bebek acil yenidoğan çetesi
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