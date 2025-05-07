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Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

İstanbul'da eski sevgili kabusu! Fatih'te yaşanan olayda bir Emine U. eski sevgilisi Seyhan K.'yı bir aparta çağırdı. Geldikten sonra duşa giren Seyhan K. karşısında iki erkeği gördü. Erkeklerden bir darbetti biri o anları videoya aldı. Saldırganlar tehdit ederek 400 bin TL istedi. Seyhan K. 150 bin TL gönderebildi. Daha sonra o anların ailesine gönderilmesi tehdidini alan mağdur polise giderek şikayetçi oldu. 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. 23 yıl hapisleri isteniyor.

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler
Ufuk Dağ

Yer İstanbul Fatih... Geçtiğimiz kasım ayında yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. Seyhan K., eski sevgilisi Emine U. tarafından yeniden birlikte olma vaadiyle tuzağa düşürüldü. Buluşmak üzere bir aparta giden Seyhan K., burada iki kişi tarafından darp edilerek görüntüleri videoya kaydedildi. Şüpheliler, Seyhan K.'dan tehditle 150 bin TL aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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GELDİKTEN SONRA DUŞA GİRDİ

Emine U. (33) geçtiğimiz kasım ayında, daha önce birlikte olduğu Seyhan K. (37) ile bir apartta buluştu. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan aparta gelen Seyhan K.'yi, şüpheli Emine U. ve arkadaşı Hatice Y. (23) karşıladı. Bir süre sonra duşa giren Seyhan K., banyodan çıktığında Bünyamin Y. (21) ile Yusuf Ö.'yü (25) karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

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BİRİ DARBETTİ BİRİ VİDEOYA ALDI

Yusuf Ö. eline aldığı telefonla Seyhan K.'yı kayıt altına alırken diğer şüpheli Bünyamin Y., mağdur kişiyi darbetmeye başladı. Şüpheli kadınlar evden çıkarken şahıslar Seyhan K.'dan 400 bin TL para isteyip olumsuz yanıt alınca durumu ailesine anlatıp ellerindeki bıçakla öldürmekle tehdit etti.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Korkuya kapılan Seyhan K. arkadaşlarından aldığı 150 bin lira parayı şüpheli Yusuf Ö.'nün hesabına gönderdi. Bünyamin Y. ve Yusuf Ö., kalan 250 bin lirayı hesaba göndermemesi halinde videoyu Seyhan K.'nın ailesine göndermekle tehdit edip kaçtı. Seyhan K. şahıslardan şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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23 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Emine U., Hatice Y., Yusuf Ö., ve Bünyamin Y., hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Geceleyin Yağma' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; para trafiğinin, çekilen video kaydının doğrulandığı, şüphelilerin eylem birliği içinde hareket edip her birinin olayın faili olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli delilin oluştuğu aktarıldı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Şantaj İstanbul Fatih darp eski sevgili
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