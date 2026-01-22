HABER

Eski sevgilisini kamera önünde katletti! Yerde 4 metre sürükleyip başını 3 kez yere vura vura öldürmüş

İzmir'deki eski sevgili vahşetinin detayları tüyler ürpertti. Olgun Gacar'ın eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında başını yere vura vura öldürmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Caninin genç kadını boynundan tutup 4 metre yerde sürüklediği, vücudunu 3 kez kaldırıp yere vurduğu öğrenildi.

Eski sevgilisiyle konuşmak için buluşan Fatma Kara, çıkan tartışmada öldürülmüştü. İki kez uzaklaştırma kararı bulunan Olgun Gacar’ın, Fatma Kara’yı boynundan tutup yere defalarca vurduğu anlar kameralarla belgelendi. Savunmaları çelişkili bulunan Gacar için “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

BAŞINI YERE VURA VURA ÖLDÜRDÜ

Türkmen Mahallesi 2'nci Bayındır Sokak'ta 11 Mart 2025'te meydana gelen olayda; konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Gacar'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Olgun Gacar tutuklandı. Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Kara'nın ölümünün ardından başlatılan cinayet soruşturması da tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede; Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda Gacar'a 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Gacar'ın Kara'nın bulunduğu yere tüfekle geldiği de iddianamede yer aldı. Kara'nın, Gacar'dan hamile kaldığı, olaydan 20 gün önce çocuğu aldırdığı iddianamede yer buldu.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

İddianamede; Gacar'ın ifadeleri de yer aldı. Gacar'ın savcılık ifadesinde, "Fatma'yı kasten öldürmek istemedim, öldürme gibi bir planım yoktu. Olay günü eski mevzular sebebiyle aramızda tartışma yaşandı. Sinirlendiğim için Fatma'yı elimle boynundan kaldırıp yere attım. Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi" dediği vurgulandı. İddianamede; sanık Gacar'ın emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğunun altı çizildi.

"SAVUNMALARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Olay anını gösteren kameraların incelemesinin ardından Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından yere yatırarak 3 kez vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Olayda Kara'nın, Gacar'a yönelik herhangi bir saldırısının bulunmadığı da iddianamede yer aldı. Gacar'ın savunmalarının, üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilirken, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Toplanan deliller doğrultusunda Gacar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: DHA

