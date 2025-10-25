Eski tip ehliyet alarmı: Yenileme için son fırsat!

Türkiye'de milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapılmış olmasına rağmen, hala 1 milyon 904 bin 280 kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Bu sürücüler için son hafta alarmı çalıyor.

Uzmanlar, ehliyet yenileme işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor. Yoğunluk yaşanabileceği ve işlemlerin aksayabileceği ihtimaline karşı, en kısa sürede Nüfus Müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında kimlik kartı, mevcut ehliyet, biyometrik fotoğraf ve sağlık raporu bulunuyor. Ayrıca, yenileme ücretinin de ödenmesi gerekiyor. 31 Ekim'e kadar yapılan yenileme işlemleri için cüzi bir miktar ödeme yapılırken, sürenin aşılması durumunda ehliyetler geçersiz sayılacak ve yeniden ehliyet almak için daha kapsamlı bir sürece girilmesi gerekecek.

Yetkililer, ehliyet yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden de yapılabildiğini hatırlatarak, bu sayede Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılabileceğini belirtiyor. Ancak, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda da son günlere bırakılmaması önem taşıyor. Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar nedeniyle başvuruların gecikmesi, sürücülerin mağdur olmasına neden olabilir.

Ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücülerin, araç kullanırken yakalanmaları halinde cezai işlem uygulanacağı da unutulmamalı. Geçersiz ehliyetle araç kullanmak, hem maddi cezayı hem de ehliyete el konulmasını beraberinde getirebilir. Bu nedenle, eski tip ehliyet sahibi olan tüm sürücülerin, 31 Ekim tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeleri büyük önem taşıyor.

Bu önemli uyarıyı dikkate alarak, ehliyetinizi yenilemeyi ihmal etmeyin ve yasal zorunlulukları yerine getirerek sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşamaya devam edin.

Eski tip ehliyet sahipleri için son çağrı! 31 Ekim 2025 tarihine kadar ehliyetlerinizi yenileyerek olası mağduriyetlerin önüne geçin. Gerekli belgeleri hazırlayarak Nüfus Müdürlüklerine başvurun veya e-Devlet üzerinden işlemlerinizi tamamlayın. Unutmayın, son günlere bırakmak yoğunluğa neden olabilir ve işlemlerinizin aksamasına yol açabilir. Güvenli ve yasal bir sürüş için ehliyetinizi yenilemeyi ertelemeyin!