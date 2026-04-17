Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan soruşturmada, iddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 281/1-2’den işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazdı.