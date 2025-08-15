HABER

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş'la Özlem Çerçioğlu aynı karede buluştu... Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ''Hoş geldiniz'' mesajı verirken rozet takma töreninde sahnede hazır bulundu. Sarıbaş ve Çerçioğlu ile ilgili bir detay ise gündem oldu. 2016'da Eski Türkiye güzeli Sarıbaş'ın Çerçioğlu'nun konuşma metnini yırtarak kürsüden uzaklaştırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Devrim Karadağ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Eski Türkiye güzeli ve AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Çerçioğlu ile birlikte ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tebrik ederek, "Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE ÇERÇİOĞLU'NUN KONUŞMA METNİNİ YIRTIP, KÜRSÜDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

Dünkü AK Parti etkinliğinde Çerçioğlu ile aynı karede yer alan Sarıbaş'ın yıllar önce Çerçioğlu'na ait bir konuşma metnini yırtarak kürsüden uzaklaştırdığı anların görüntüleri yeniden gündeme geldi.

2016'DAKİ GERGİNLİK

Temmuz 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen 'Demokrasi yürüyüşü' sonrasında, AK Partililerin öncülüğünde düzenlenen 'Demokrasi nöbeti' alanına gelen Çerçioğlu, kürsüden halka seslenmek istemişti. Ancak dönemin AK Parti Kadın Kolları Başkanı olan Seda Sarıbaş, Çerçioğlu'nun konuşma metnini yırtmış ve engel olmuştu.

İşte o döneme ait kareler;

