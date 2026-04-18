Eski vali Tuncay Sonel ve oğluna büyük öfke! 'Katil' sloganlarıyla linç girişimi

Devrim Karadağ

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğluna yönelik Tunceli'de büyük öfke var. Emniyet önünde toplanan kalabalık "katil" sloganları atarken, linç girişiminde bulundu.

Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündemine otururken, son olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de gözaltına alındı. Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel'in haberini alan yüzlerce vatandaş, Tunceli Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı.

EMNİYET ÖNÜNDE 'KATİL' SLOGANLARI

Vali Sonel'in Tunceli'ye getirileceği beklentisiyle alanda bekleyen kalabalık, soruşturmadaki ihmal iddiaları ve delil karartma suçlamalarına tepki göstererek uzun süre "katil" sloganları attı.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tunceli eski valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkel Sonel ile dönemin polis koruması Şükrü Eroğlu, adliyeye sevk edildikleri sırada kalabalığın hedefi oldu.

POLİS ZOR ENGEL OLDU

Adliye önünde toplanan yüzlerce kişilik grup, şüphelilere saldırmaya çalıştı. Polis ve jandarma ekipleri, linç girişimini engellemek için yoğun çaba harcarken kalabalığı dağıtmakta zorlandı.

AYGÜL DOKU: "O VALİ MÜEBBET YİYECEK"

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına katılan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şehirdeki tansiyonun yüksek olduğunu belirterek kardeşinin bulunması için verdikleri mücadelenin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. Abla Doku şunları söyledi:

“Biz gençleri uyarmasaydık, durdurmasaydık bu gece çok büyük olaylar olacaktı, çok büyük bir tablo ortaya çıkabilirdi. Herkesi uyardık. O vali zaten tutuklanacak ve müebbet hapis cezası alacak, buna dair hiç kuşkum yok.”

SORUŞTURMA ERZURUM'A TAŞINIYOR

Tuncay Sonel’in Elazığ emniyetindeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Erzurum’a sevk edilmesi bekleniyor.

