HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Canlı yayında açıkladı! Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış: "Araya çok hatırlı kişileri koyuyor"

Son günlerdeki gözaltı ve tutuklama kararlarıyla yeniden Türkiye'nin gündemine oturan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi. tv100 canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, "Tunceli eski valisi Tuncay Sonel soruşturmanın yeniden açıldığını öğrenince Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalışıyor. Araya çok hatırlı kişileri koyuyor. Fakat Adalet Bakanlığı bu görüşme taleplerine hiçbir şekilde yanıt vermiyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi gözaltına alındı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Gülistan Doku cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddia gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA: "GÜRLEK'E ULAŞMAYA ÇALIŞTI"

Yarkadaş, tv100 canlı yayınında eski vali Tuncay Sonel’in soruşturmanın yeniden açıldığını öğrenince Adalet Bakanlığı’na ulaşmaya çalıştığını bilgisini aktardı.

Barış Yarkadaş

"PANDORANIN KUTUSU AÇILDI"

Konuyla ilgili çarpıcı iddiaları dile getiren Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bir kere pandoranın kutusu açıldı. O çok net. Bu soruşturmanın nereye uzanacağını hep birlikte göreceğiz. Ben özellikle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısından da çok umutluyum. Çünkü arkasında her ne kadar görev alanları farklı olsa da yasama, yürütme, yargı açısından söylüyorum.

"ADALET BAKANI GÜRLEK'İN TAM İRADESİ VAR!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tam iradesinin olduğunu görüyoruz. Bu tam irade olduğu zaman da Cumhuriyet Başsavcıları bu işi böyle ilmek ilmek ilmek ilmek ortaya çıkartırlar. Bu soruşturma neden akamete uğramaz? Neden herkese uzanır?

"ESKİ VALİ BAKAN GÜRLEK'E ULAŞMAYA ÇALIŞTI ANCAK YANIT ALAMADI!"

Şu özel bilgiyi vereyim. Tunceli eski valisi Tuncay Sonel on beş gün önce bu soruşturmanın yeniden açıldığını öğrenince Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalışıyor. Araya çok hatırlı kişileri koyuyor. Görüşüp meramını anlatmak için. Fakat Adalet Bakanlığı bu görüşme taleplerine hiçbir şekilde yanıt vermiyor.

"BU DOSYAYI TEKRAR AÇILMADAN KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

Çünkü belli ki valinin bazı gelişmelerden ve bu dosyanın yeniden açılacağından haberi var. O yüzden Adalet Bakanlığına ulaşıp acaba bu işi durdurabilir miyim, engelleyebilir miyim arayışında olduğunu çok sağlam kaynaklardan öğrendim."

17 Nisan 2026
17 Nisan 2026

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Gülistan Doku soruşturma Akın Gürlek Tuncay Sonel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.