Canlı yayında açıkladı! Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış: "Araya çok hatırlı kişileri koyuyor"

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi gözaltına alındı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Gülistan Doku cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddia gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA: "GÜRLEK'E ULAŞMAYA ÇALIŞTI"

Yarkadaş, tv100 canlı yayınında eski vali Tuncay Sonel’in soruşturmanın yeniden açıldığını öğrenince Adalet Bakanlığı’na ulaşmaya çalıştığını bilgisini aktardı.

"PANDORANIN KUTUSU AÇILDI"

Konuyla ilgili çarpıcı iddiaları dile getiren Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bir kere pandoranın kutusu açıldı. O çok net. Bu soruşturmanın nereye uzanacağını hep birlikte göreceğiz. Ben özellikle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısından da çok umutluyum. Çünkü arkasında her ne kadar görev alanları farklı olsa da yasama, yürütme, yargı açısından söylüyorum.

"ADALET BAKANI GÜRLEK'İN TAM İRADESİ VAR!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tam iradesinin olduğunu görüyoruz. Bu tam irade olduğu zaman da Cumhuriyet Başsavcıları bu işi böyle ilmek ilmek ilmek ilmek ortaya çıkartırlar. Bu soruşturma neden akamete uğramaz? Neden herkese uzanır?

"ESKİ VALİ BAKAN GÜRLEK'E ULAŞMAYA ÇALIŞTI ANCAK YANIT ALAMADI!"

Şu özel bilgiyi vereyim. Tunceli eski valisi Tuncay Sonel on beş gün önce bu soruşturmanın yeniden açıldığını öğrenince Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalışıyor. Araya çok hatırlı kişileri koyuyor. Görüşüp meramını anlatmak için. Fakat Adalet Bakanlığı bu görüşme taleplerine hiçbir şekilde yanıt vermiyor.

"BU DOSYAYI TEKRAR AÇILMADAN KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

Çünkü belli ki valinin bazı gelişmelerden ve bu dosyanın yeniden açılacağından haberi var. O yüzden Adalet Bakanlığına ulaşıp acaba bu işi durdurabilir miyim, engelleyebilir miyim arayışında olduğunu çok sağlam kaynaklardan öğrendim."

