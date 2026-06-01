Cizre’de tamir atölyesinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Cizre’de bir iş makinesi tamir atölyesinde yaşanan iş kazasında Mehmet Emin Akman (35) ile Halit Akyel (30) bilinmeyen bir nedenden dolayı iş makinesinin altında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine iki işçi, yoğun çabalar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İŞ MAKİNESİ ALTINCA FECİ ÖLÜM

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Emin Akman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Halit Akyel’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Akman’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

