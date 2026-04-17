Suçlamalar belli oldu! Tuncay Sonel hakkındaki savcılık soruşturması ortaya çıktı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Nisan 2026 tarihli yazısıyla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen savcılık soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

"YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"

Yazıya göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020/52 sayılı soruşturma kapsamında, aralarında Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde toplanan deliller doğrultusunda, dönemin valisi Tuncay Sonel’in Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesinde düzenlenen suç kapsamında eylemlerde bulunduğuna dair yeterli şüphe oluştuğu belirtildi.

DOSYA ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Söz konusu iddiaların “kişisel suç” kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle dosya, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/6 maddesi uyarınca yetkili merci olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Başsavcılık, TCK 281/1 kapsamında düzenlenen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçuna ilişkin soruşturma işlemlerinin 2026/7025 sayılı dosya üzerinden yürütüldüğünü kayda geçirdi.

İDARİ DEĞERLENDİRME DE GÜNDEMDE

Yazıda, Tuncay Sonel’in suç tarihinde Tunceli Valisi olarak görev yaptığı belirtilirken, konuyla ilgili idari yönden değerlendirme yapılması için ilgili evrakların da yetkili makamlara iletildiği ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ediyor.

İŞTE SORUŞTURMA METNİ

tv100'ün haberinde yer verilen soruşturma metni şöyle:

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu; ailesi de 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturmada Doku’nun cep telefonunun son sinyalinin Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinden geldiği belirlendi ve bölgede yürütülen uzun arama çalışmalarına rağmen Doku’ya ulaşılamadı. Dosya Nisan 2026’da yeniden hareketlenirken, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı; ABD’de bulunduğu belirtilen bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Bugün dosyadaki son gelişme kapsamında ise İçişleri Bakanlığı kaynakları, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını, iddialarla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini ve Sonel’in açığa alındığını bildirdi.

- Tuncay Sonel ve Gülistan Doku