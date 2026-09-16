ESKİ’den altyapı yenileme çalışmaları

Bu kapsamda, Yakutiye ilçesinin en işlek arterlerinden biri olan Şerif Efendi Caddesi’nde yürütülen kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı hedefiyle hareket eden ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Şerif Efendi Caddesi’ndeki ekonomik ömrünü tamamlamış hatları modern ve yüksek dayanıklılığa sahip borularla yeniledi. Yetkililer, şehrin dört bir yanında altyapı standardını yükseltmek adına yürütülen çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır