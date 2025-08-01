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Eskişehir 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Eskişehir 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 27°C ile 17°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı ise %52 civarında olacak.

Cumartesi günü şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 16°C arasında olacağı öngörülmekte. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Nem oranı %53 civarında tahmin ediliyor.

Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C ile 18°C arasında olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak.

Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C ile 18°C arasında değişecek.

Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 33°C ile 19°C arasında olacak.

Çarşamba günü de çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 30°C ile 17°C arasında değişecek.

Perşembe günü parlak güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C ile 14°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle hafta sonu yağışların artması öngörülmekte. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcak günlerde bol su içerek ve hafif, açık renkli giysiler tercih ederek güneşin etkilerinden korunabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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