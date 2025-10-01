Eskişehir 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 10°C civarlarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü hava az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C olacak. Gece ise 10°C civarında seyredecek. 3 Ekim Cuma günü hava ısınmaya devam edecek. Az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 23°C'ye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 9°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C'ye ulaşacak. Gece 9°C civarlarında seyredecek. 5 Ekim Pazar günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 23°C olacak. Gece ise 9°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda açık havada uzun süre kalmamaya özen göstermelisiniz. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esses de, rüzgârlı havalarda dikkatli olunmalıdır.