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Eskişehir 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, sağanak yağışların etkili olacağı şekilde tahmin edilmektedir.

Eskişehir 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında değişecektir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında olacak. 3 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli geçecektir. Sıcaklıklar 25°C ile 10°C arasında seyredecek. 4 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 13°C arasında olacak. 5 Haziran Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C ile 15°C arasında değişecek. 6 Haziran Cuma günü de güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 30°C ile 16°C arasında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 17°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle 1 ve 2 Haziran tarihlerindeki sağanak yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının artacağı 3 Haziran'dan itibaren güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya ve günlük planlarınızı sorunsuz gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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