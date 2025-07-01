Eskişehir 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %82, gündüz %53, akşam %75 ve gece %98 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 26°C, gece ise 15°C olacağı tahmin ediliyor. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığının 23°C, gece 15°C civarında olması bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece 15°C olacaktır. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 16°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 25-30°C aralığında olacak. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Ayrıca, sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle uygun kıyafetler seçilebilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak ve su kaybını önlemek için gerekli önlemleri almaları önemlidir.