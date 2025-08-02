Eskişehir 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Eskişehir'de hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 30°C civarında. Gece ise sıcaklık 18°C civarında bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması öngörülüyor. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, kısa süreli yoğun yağış, yerel dolu ve yıldırım riski mevcut. Bu nedenle, vatandaşların yağış anında dikkatli ve tedbirli olması önemlidir.

3 Ağustos Pazar günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıkların 29°C civarında seyretmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıkların 32°C civarında olması tahmin ediliyor. 5 Ağustos Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 30°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önem taşıyor. Seyahat planlarınızı yaparken, hava koşullarını dikkate almalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi, olumsuz hava koşullarından etkilenme riskinizi azaltır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Bu şekilde, hava koşullarının olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenebilirsiniz.