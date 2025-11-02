Eskişehir 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

2 Kasım 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 19°C civarında. Gece sıcaklığı ise 7°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %43 seviyelerinde. Rüzgar hızı 4.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı saati ise 17:52.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi, hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak. 4 Kasım 2025 Salı, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 20°C civarında tahmin ediliyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba, hava bulutlu. Sıcaklıklar 15°C olacak. 6 Kasım 2025 Perşembe, hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar yine 15°C civarında kalacak. 7 Kasım 2025 Cuma, hava bulutların arasından ara ara güneşli. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak. 8 Kasım 2025 Cumartesi, hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 15°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmalısınız. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir zaman. Rüzgar hafif olacak. Rüzgarlı günlere göre etkisi daha az olacak. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınıza yardımcı olur.