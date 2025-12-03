Eskişehir 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 9°C, gece ise 0°C civarında seyredecek. Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 9°C, gece ise 3°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü artan bulutlarla birlikte sıcaklık gündüz 11°C, gece 7°C seviyelerinde olacak. Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 13°C, gece 6°C olacak. Pazar günü ise bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 10°C, gece 2°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Zaman zaman bulutluluk oranı artacak. Sıcaklıklar düşeceği gözlemlenecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Buna uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle sabah saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Akşam saatlerinde de benzer bir durum söz konusu. Bulutluluk oranının artacağı günlerde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Olası aksaklıklara karşı önlem almak önemlidir.