Eskişehir 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 29 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

4 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 27°C'ye yükselecek. 5 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 31°C olacak. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 33°C'ye çıkacak. 7 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Bu dönemde sıcak hava koşulları nedeniyle, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekmektedir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumaya özen göstermek de önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu sıcaklıkları göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.