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Eskişehir 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Eskişehir ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Eskişehir 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Şehir, sabah saatlerinde serin bir başlangıç yapacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Bu, bunaltıcı etkiyi kısmen azaltacaktır. Nem oranı %54 seviyelerinde seyredecek. Kuzeybatı yönünden saatte 18 km hızında rüzgar esmesi öngörülüyor.

Salı günü, 5 Ağustos 2025, sıcaklıkların bir önceki güne göre artacağı tahmin ediliyor. Güneşli bir hava hakim olacak. UV indeksi yüksek olacağı için güneşten korunma önlemleri almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalınacaksa, şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir.

Çarşamba günü, 6 Ağustos 2025, hava sıcaklıklarının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir etki yaratabilir. Perşembe günü, 7 Ağustos 2025, sıcaklıkların 29°C'ye düşmesi bekleniyor. Artan bulutlarla birlikte hafif yağışlar görülebilir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle dışarıda bulunmak zorunda kalanlar, güneşten korunma önlemlerini ihmal etmemelidir. Şapka, güneş kremi ve uygun kıyafetler kullanarak cilt korunmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Aşırı sıcak ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Ani yağışların görülebileceği günlerde ise şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu şekilde hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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