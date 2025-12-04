HABER

Eskişehir 04 Aralık Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

4 Aralık 2025 tarihinde Eskişehir’de hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9,6°C, gece en düşük sıcaklık ise 1°C olarak ölçülecek. Nem oranı %91 seviyelerine ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve ısıtıcıların bakımını yapmak önemlidir. Sis oluşumu, trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Bugün, 4 Aralık 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9,6°C olacak. Gece en düşük sıcaklık 1°C civarında seyredecek. Nem oranı %91 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati ise 17:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 5 Aralık Cuma günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 6°C olacak. 6 Aralık Cumartesi günü artan bulutlarla birlikte en yüksek sıcaklık 12°C olacak. En düşük sıcaklık ise 6°C tahmin ediliyor. 7 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli aralıklı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 3°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı vücudu korumak açısından faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumu görülebilir. Bu durum, trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız. Evlerde ısıtıcıların düzenli bakımını yapmalısınız. Bu, ısıtıcıların verimli çalışmasını sağlar. Ayrıca odaların iyi havalandırılmasına özen göstermelisiniz. Bu önlemler, soğuk ve nemli hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Eskişehir
