Eskişehir 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10°C'ye kadar yükselirken, gece 6°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı %85 seviyesinde. Cumartesi sıcaklık 11°C'ye çıkacak. Hava genel olarak güneşli kalacak fakat sabah ve akşam saatlerinde ani soğumalar yaşanabilir. Araç kullanırken görüş mesafesine dikkat edilmesi gerekiyor. Açık hava etkinlikleri için rüzgar durumu kontrol edilmeli.

Bugün, 5 Aralık 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığın 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %85 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi, 6 Aralık 2025'te hava daha da ısınacak. Sıcaklık 11°C'ye ulaşacak. Pazar günü sıcaklığın 9°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu mevsimde hava sıcaklıkları hızla değişir. Ani soğumalar yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması dikkat gerektirir. Buğulu hava koşullarına karşı tedbir alınmalıdır. Araç kullanırken görüş mesafesinin düştüğü durumlarda hız azaltılmalıdır.

Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Hava durumunu güncel olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almayı unutmayın.

