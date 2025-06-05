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Eskişehir 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Eskişehir 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumlu. Eskişehir'in tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü, hava sıcaklıklarının yine 30°C civarında olması ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü de hava sıcaklıklarının 30°C civarında olması ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Haziran ayının ortalama değerleriyle örtüşüyor.

Bu dönemde, sıcaklıkların yüksek olmasının yanı sıra ani yağışların görüleceği için, vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmeleri ve güneşten korunmaları gerekli. Ani yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durmak, araç kullanırken dikkatli olmak önem taşıyor. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, olumsuz etkilerden korunmak açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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