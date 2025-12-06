Eskişehir 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

6 Aralık 2025 Cumartesi günü, Eskişehir'de hava durumu parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde aralıklı yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı %62 ile %96 arasında seyredecek. Batıdan orta kuvvette rüzgarlar 15–25 km/s hızla esecek.

7 Aralık 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 9°C arasında olacak. Nem oranı %95 seviyesine çıkacak. Rüzgarlar 4.2 km/h hızla esecek.

8 Aralık 2025 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava çok bulutlu olacak. İlk saatlerde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 10°C aralığında seyredecek. Rüzgarlar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Hızı 15–25 km/s olacak.

9 Aralık 2025 Salı günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli koşullar bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 10°C arasında değişecek. Kuzey ve batı yönlerden hafif rüzgarlar esecek. Hızı zaman zaman 10–20 km/s olacak.

10 Aralık 2025 Çarşamba günü, hava az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli koşullar devam edebilir. Sıcaklıklar 1°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava soğuk kalacak. Yağışların devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle kalın giyinmek önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek, ıslanmamak açısından önemlidir. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görülebilir mesafe azalabilir. Trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların farları kullanılmalıdır. Rüzgarın orta kuvvette esmesi, açık alanlarda dikkat edilmesini gerektirecek. Rüzgardan uzak durmak tavsiye edilir.